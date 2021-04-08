Гендиректору «ЛУКОЙЛ-Пермь» продлили контракт на три года

Как стало известно «Ъ-Прикамье», в марте был продлен контракт гендиректору ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Олегу Третьякову. По информации источников «Ъ-Прикамье», контракт продлен на три года. Таким образом, топ-менеджер сможет довести все инфраструктурные проекты, начатые компанией к 300-летию Перми. в частности, к юбилею ЛУКОЙЛ решил профинансировать реконструкцию здания Театра юного зрителя в Перми.

В ГП «ЛУКОЙЛ-Пермь» сведения о продлении контракта топ-менеджеру не комментируют. Олег Третьяков возглавляет ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» уже шесть лет - с 2015 года. Источники отмечают, что в структурах ЛУКОЙЛа уже давно идет ротация первых руководителей. К примеру, предшественник господина Третьякова – Александр Лейфрид уже два года не руководит «ЛУКОЙЛ-Коми», а трудится вице-президентом-руководителем службы внутреннего аудита ПАО «ЛУКОЙЛ».

По данным «Ъ-Прикамье», минувшей осенью руководство края попросило головную компанию не проводить ротацию в пермской «дочке», мотивировав это необходимость реализации инвестпроектов.