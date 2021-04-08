Лед не тронулся

„Ъ-Прикамье“ стали известны подробности уголовного дела о покушении на хищение средств хоккейного клуба «Молот-Прикамье», которые предназначались для выплаты зарплаты бывшему вице-президенту ХК Герману Третьякову. В прошлом году неустановленное лицо обратилось в суд о взыскании в пользу последнего не менее 250 тыс. руб. с целью их хищения, но преступный умысел не был реализован до конца. Сейчас в Мотовилихинском райсуде рассматривается иск господина Третьякова о взыскании задолженности по зарплате. Всего ему было начислено более 7,5 млн руб. По мнению экс­пертов, удовлетворить претензии к клубу ему вряд ли удастся.



В следственном управлении УМВД Перми расследуется уголовное дело по факту покушения на хищение средств ПРОО «Хоккейный клуб „Молот-Прикамье“». Дело возбуждено 17 марта по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере). Как говорят знакомые с ситуацией собеседники „Ъ-Прикамье“, расследование касается денег, которые предназначались для выплаты зарплаты заместителю гендиректора клуба Герману Третьякову. Якобы следствие считает, что в прошлом году неустановленное лицо обратилось в Мотовилихинский райсуд о взыскании с клуба в пользу господина Третьякова не менее 250 тыс. руб. При этом свой преступный умысел это лицо не смогло довести до конца по независящим от него обстоятельствам.

По информации „Ъ-Прикамье“, уголовное дело было возбуждено по заявлению нынешнего гендиректора клуба Александра Гулявцева. Напомним, Герман Третьяков был президентом «Молота-Прикамья» с 2006 года. В апреле 2019-го он покинул этот пост, и клуб возглавил бывший директор ГБУ «Управление дорог и транспорта Пермского края» Андрей Морозов. Гос­подин Третьяков занял долж­ность вице-президента ПРОО, а затем, после того как господин Морозов стал генеральным директором организации, стал его заместителем. На этом пос­ту Герман Третьяков проработал до июля 2020-го, написав заявление об уходе по собственному желанию. В конце прошлого года сменился и руководитель клуба: вместо господина Морозова им стал Александр Гулявцев, в прошлом игрок и главный тренер ХК.

По данным общественной организации, ежемесячный оклад Германа Третьякова на посту вице-президента (позже замгендиректора) «Молота» составлял 249,8 тыс. руб. В итоге за период, в течение которого он занимал эту долж­ность, ему было начислено более 7,78 млн руб. включая компенсацию за неиспользованный отпуск с 2005 года. В итоге господину Третьякову выплатили 500 тыс. руб. отпускных, оставшуюся сумму он не получил из-за тяжелого финансового положения клуба. После увольнения Герман Третьяков обратился в суд с иском о взыскании задолженности. Сейчас его заявление рассматривается по существу.

При этом фактически, как считают в клубе, господин Третьяков никаких обязанностей на вышеуказанных должностях якобы не выполнял, и зарплата начислялась ему необоснованно. По словам источника в общественной организации, единственным доказательством того, что Герман Третьяков работал замгендиректора, является приказ о его увольнении.

Герман Третьяков сообщил, что ничего не знает о возбуждении уголовного дела. Касательно собственного иска о взыскании с клуба задолженности он отметил, что действует в рамках трудового законодательства.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов считает, что Герману Третьякову, ввиду отсутствия трудового договора и подписанной им должностной инструкции, вряд ли удастся взыскать с клуба оставшуюся задолженность в таком размере. При этом господин Горбунов обращает внимание на то, что часть суммы все-таки выплачена, но «необходимо выяснить, на каких основаниях это сделано, если формальных обязательств, при отсутствии трудового договора, у клуба перед бывшим замгендиректора не было». По словам юриста, вывод о том, есть ли прямая связь между покушением на хищение средств «Молота-Прикамья» и претензиями к ХК бывшего замгендиректора, сделать на текущий момент нельзя. «Вполне возможно, что это два не связанных между собой дела. Неустановленное лицо, обратившееся в суд о взыскании с клуба 250 тыс. руб., если бы это касалось именно Германа Третьякова, очевидно, требовало бы больше. Установить лицо в данной ситуации должны следственные органы»,— говорит Дмитрий Горбунов.

Дмитрий Астахов, Екатерина Артемова