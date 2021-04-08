Буквы умные считать

Российские школьники улучшили показатели читательской и математической грамотности, но отстают в естественно-научных дисциплинах. Об этом свидетельствуют итоги общероссийского исследования по международной модели PISA. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что результат России выше среднего по странам Организации европейского экономического сотрудничества, однако умение школьников применять теоретические знания на практике «требует пристального внимания». Учителя, с которыми пообщался “Ъ”, полагают, что в этом далеко не все проблемы российского образования.

Россия в 2020 году улучшила показатели читательской и математической грамотности среди 15-летних школьников. В исследовании по модели PISA, проведенном осенью прошлого года, участвовали около 6 тыс. учеников 200 школ и колледжей из 43 регионов РФ. PISA (Programme for International Student Assessment) — крупнейшая международная программа по оценке учебных достижений. Исследование проводится циклами раз в три года среди 15-летних школьников по всему миру: проверяется их математическая, естественно-научная грамотность и грамотность чтения. Исследование включает в себя тест и анкету для учащегося, а также анкету для администрации школы. Наряду с итогами сравнительных международных исследований PIRLS и TIMSS результаты этого тестирования лежат в основе расчета показателя вхождения России в десятку лучших стран по качеству общего образования, сообщили в Рособрнадзоре. Напомним, Владимир Путин поручил достичь этот рубеж к 2024 году. В Рособрнадзоре отметили, что опережают намеченный график.

По читательской грамотности результат россиян повысился с 488 баллов в 2019 году до 492 баллов в 2020 году. Таким образом, Россия в мировом рейтинге поднялась на две позиции — с 26-го места на 24-е. Показатель математической грамотности вырос с 483 до 494 баллов — тут Россия поднялась с 33-го на 27-е место. По естественно-научной грамотности результат, напротив, снизился — с 479 до 472 баллов, а страна опустилась с 33-го на 36-е место.

В Федеральном институте оценки качества образования (ФИОКО) “Ъ” объясняли, что читательская грамотность рассчитывалась не только исходя из объемов прочитанного. Учитывается также отношение школьника к процессу чтения, владение читательскими стратегиями и умение мыслить критически. В институте этот навык считают важным, так как международные исследования PISA последних лет показывают, что девять из десяти современных школьников в странах Организации европейского экономического сотрудничества (ОЭСР) не могут отличить факт от мнения. В ФИОКО добавили, что результаты опроса восьмиклассников в рамках Национальных исследований качества образования также говорят о росте числа школьников, которым нравится читать. С 2019 по 2020 год их доля выросла с 28% до 33%, в то время как другие категории (решение задач по математике и физике, написание эссе) остались без изменений.

Снижение результатов по естественно-научной грамотности директор ФИОКО Сергей Станченко объяснил трудностями, связанными с пандемией, так как в этих дисциплинах «огромное значение» имеет выполнение практических заданий с использованием лабораторного оборудования. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что результат России в исследовании PISA выше среднего по ОЭСР, но умение школьников применять теоретические знания на практике, проверяемое этим исследованием, требует «пристального анализа и работы».

Представитель профсоюза «Учитель», преподаватель географии с 38-летним стажем Леонид Перлов обращает внимание, что исследование по модели PISA не отражает «уровень и объем знаний». Задания, по его словам, устроены таким образом, чтобы показать умение использовать пройденный материал. Низкие результаты по естественно-научным дисциплинам он назвал ожидаемыми. «Взять, скажем, мою географию: учителей не хватает, курс все время режется, внутришкольный статус у предмета крайне низкий. Если необходимо писать очередные ВПР, то снимаются, как правило, именно эти уроки — география, биология, физика. Так что падение вполне вероятно»,— сказал “Ъ” господин Перлов.

Учитель истории московской школы «Интеллектуал» Александр Кондрашев назвал самой большой проблемой дефицит кадров и падение уровня профессионализма учителей, связав в первую очередь с недофинансированием. В октябре 2020 года глава Счетной палаты Алексей Кудрин привел данные, согласно которым в России на образование тратится примерно 3,7–3,8% ВВП. При этом ведущие страны в среднем тратят около 5% ВВП, а передовики — 7–8% ВВП.

Кандидат физико-математических наук, член профсоюза «Университетская солидарность» Михаил Лобанов полагает, что перед чиновниками «прежде всего стоит задача отчитаться, что мы растем в рейтингах». Он приводит в пример опыт скандинавских стран, в первую очередь Финляндии, где тратятся «большие ресурсы», чтобы сократить разрыв в доступе к образованию между детьми из богатых и бедных семей. В России же, по его словам, последнее десятилетие есть «очевидное зацикливание» на поиске талантов и помощи «только самым лучшим и успешным».

Планируется, что до 2024 года все регионы проведут оценку знаний школьников по модели PISA. В ФИОКО заявили, что результаты исследований «становятся основой для принятия управленческих решений на всех уровнях в системе образования».

Наталья Костарнова