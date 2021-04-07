Около половины уволенных сотрудников на Кубани потеряли работу из-за конфликта с коллегами

Конфликт или спорная ситуация с коллегами стала причиной увольнения 47% сотрудников организаций Краснодарского края согласно результатам опроса, проведенного сервисом HeadHunter. Также 39% опрошенных сообщили, что увольнение было инициативой работодателя, в целом по стране этот показатель составляет 42%.

Среди частых причин расторжения трудового контракта называлось сокращение штата в связи с внутренней реорганизацией предприятия – ее указали 31% опрошенных, и только 12% сослались на внешние причины, не зависящие от ситуации в компании.

При этом 73% кубанских респондентов отметили, что при увольнении им не оказывалась никакая помощь, 7% сообщили, что компания предлагала трудоустройство в другом регионе или подразделении, 5% направляли в службу занятости, а 9% получали положительные рекомендации работодателя.

Ольга Логинова