Кубань вошла в топ-5 регионов по количеству проданных премиальных авто на вторичном рынке

Краснодарский край вошел в пятерку российских регионов с наибольшим количеством автомобилей премиальных брендов не старше трех лет, проданных на вторичном рынке. На долю Краснодарского края в первом квартале 2021 года пришлось 7,46% продаж всех автомобилей этого сегмента в стране. Больше было продано в Москве и Московской области (46,21%), в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (13,89%). Также в топ-5 попали Татарстан (3,55%) и Ростовская область (2,42%), выяснили аналитики сервиса «Авито Авто».

Сообщается также, что количество автомобилей указанной категории, проданных на вторичном рынке Краснодарского края в первом квартале 2021 года, выросло на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом средняя стоимость машин в этой категории за год увеличилась на 22,5%, по сравнению с четвертым кварталом 2020 года – на 8,2%, и достигла показателя 3,3 млн руб. Цена подержанных машин всех категорий на вторичном рынке Кубани за отчетный период увеличилась на 12,7% по сравнению с прошлым годом.

В целом по стране стоимость авто с пробегом за год выросла на 14,3%, при этом цена на автомобили премиальных брендов за тот же период увеличилась на 30,1%. Рост спроса на подержанные автомобили в России составил 1,8%, в премиум-сегменте - на 5,2%.

Ольга Логинова