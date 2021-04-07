В Краснодарском крае до 10 апреля продлили экстренное предупреждение по опасности схода лавин

По информации ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» в период с 18:00 среды 7апреля до 18:00 часов субботы 10 апреля в горах Краснодарского края выше отметки 2000 м сохранится опасность схода лавин. Ранее предупреждение о лавиноопасности было объявлено на Кубани со 2 по 5 апреля, затем продлено до 7 апреля включительно.

Также на период с 18:00 среды 7 апреля до 18:00 субботы 10 апреля объявлено экстренное предупреждение об опасности схода лавин в горах на территории муниципального образования г.Сочи выше отметки 1000 м.

Министерство чрезвычайных ситуаций предупреждает об опасности нахождения на заснеженных горных склонах в этот период, особенно во время и после снегопада. Перед выходом в горы рекомендуется выяснить расположение зон, где наиболее вероятен сход снежных масс – обычно это склоны без деревьев, крутизной более 30 градусов. По склонам с крутизной выше 45 градусов лавины сходят после каждого снегопада. После снегопада пересекать лощины крутизной более 20 градусов можно только спустя 2-3 дня.

Ольга Логинова