Финансист ИГ задержался на маршруте

Южный окружной военный суд (ЮОВС) приговорил к 18 годам лишения свободы уроженца Алушты Марка Давыдова, признав его виновным в содействии террористической деятельности, финансировании сирийских боевиков и попытке примкнуть к террористам в САР. Он намеревался вылететь в Стамбул, чтобы оттуда добраться до Сирии, однако был задержан на КПП международного аэропорта Краснодар сотрудниками УФСБ по краю. В ходе следствия и на суде свою вину он полностью признал.



Южный окружной военный суд (ЮОВС) приговорил к 18 годам лишения свободы уроженца Алушты Марка Давыдова, признав его виновным в содействии террористической деятельности, финансировании сирийских боевиков и попытке примкнуть к террористам в САР. Он намеревался вылететь в Стамбул, чтобы оттуда добраться до Сирии, однако был задержан на КПП международного аэропорта Краснодар сотрудниками УФСБ по краю. В ходе следствия и на суде свою вину он полностью признал.

В ЮОВС состоялось оглашение приговора по уголовному делу 48-летнего жителя Республики Крым Марка Давыдова. Подсудимому инкриминировалось финансирование терроризма по предварительному сговору, а также содействие террористической деятельности и попытка участия в боевых действиях в составе террористической организации (ч. 2 ст. 35 и ч. 1.1 ст. 205.1; ч. 1.1 ст. 205.1; ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205.5; ч. 1 ст. 30 и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Суд посчитал вину Давыдова доказанной и назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, из которых первые два года он должен провести в тюрьме.

Как следует из приговора суда, Марк Давыдов в 2016 году познакомился на одном из Telegram-каналов с Фаррухом Файзиматовым, участником запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра», воюющей с правительственными войсками в Сирии. Файзиматов, находясь в Сирии, предложил Давыдову вести сбор денег у жителей России и других стран бывшего Советского Союза через электронные расчетные счета QIWI Кошелька для их дальнейшего перевода на банковские карты сирийских боевиков.

Поскольку QIWI Кошелек регистрируется на абонентский номер мобильного телефона, Давыдов приобрел у неустановленных лиц пять SIM-карт оператора сотовой связи ПАО «МТС», принадлежащих жителям Краснодарского края, которые не знали, что их данные используются в преступных целях. За три месяца 2018 года сочувствующие сирийским боевикам россияне «пожертвовали» через QIWI Кошелек более полумиллиона руб. (570 тыс. руб.). Деньги были обналичены террористами в банкоматах Идлиба.

В 2019 году Файзиматов, занимающийся пропагандой идей радикального ислама в различных соцсетях, предложил Давыдову под видом туриста прилететь в Стамбул, посмотреть в течение недели достопримечательности города, а затем с проводником перейти турецко-сирийскую границу и присоединиться «к братьям».

Давыдов последовал совету приятеля и приобрел билеты на авиарейс Краснодар — Стамбул, сообщив близким, что едет на отдых. С собой он прихватил «для отвода глаз» коньяк, конфеты, кофе и $ 1,3 тыс., полученных от раздела имущества с бывшей супругой. Однако при прохождении КПП на границе он был задержан сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю, которые давно вели за ним наблюдение.

В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства Давыдов пояснил, что принял ислам в 1999 году, когда женился на крымской татарке, следуя требованиям ее семьи. Со временем он углубился в религию, регулярно посещал мечеть, а с началом событий в Сирии, не разделяя политику правительства САР, решил «помогать братьям по вере», сражаясь на их стороне.

Как следует из приговора, в ходе следствия и на суде Марк Давыдов свою вину полностью признал и активно содействовал раскрытию преступления.

Уголовное дело в отношении Файзиматова было возбуждено ГУ МВД России по Московской области, он объявлен в розыск.

Олег Горяев