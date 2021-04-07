Пензенские инвалиды-колясочники провели рейд по публичным пространствам в центре города

Ряд общественных мест в центре Пензы оказались недоступны для инвалидов-колясочников. Об этом “Ъ-Средняя Волга” по итогам мониторинга, который прошел совместно с активистами из числа общественников, имеющих проблемы с опорно-двигательным аппаратом, рассказал пензенский политик Роман Амстиславский.

По его словам, рейд проводили по финансовым организациям и учреждениям общепита. В частности, в отделении одного из банков на улице Коннозаводской отсутствовал пандус, хотя финансовое учреждение обещало установить его еще два года назад. Такая же ситуация возникла и в учреждении общепита, работающем в городе более 10 лет. В организации отметили, что получили разрешение торгового центра, в котором она находится, но возникли трудности с согласованием пандуса в администрации, так как здание является объектом культурного наследия.

Господин Амстиславский отметил, что проверками инвалиды-колясочники планируют привлечь внимание властей к проблеме доступности городской среды для людей с ограниченными возможностями.