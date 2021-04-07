В Чувашии ликвидировали сеть нелегальных игорных салонов

СУ СКР по Чувашии возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору) против 38-летнего жителя Новочебоксарска и 29-летней жительницы Чебоксар, сообщили в СУ СКР по Чувашии. По данным следствия, доходы фигурантов от подпольного игорного бизнеса превысили 2 млн руб.

В СУ не стали раскрывать их имен, сославшись на тайну следствия.

Согласно материалам дела, подозреваемые организовали незаконный игорный бизнес в нежилых помещениях в Чебоксарах и Новочебоксарске с июля 2020 года по январь 2021 года. В частности, в Чебоксарах их салон действовал под вывеской офиса для майнинга криптовалют. По данным следствия, подозреваемые оборудовали подпольные заведения компьютерной техникой с игровыми программами и наняли вспомогательный персонал.

Игровые точки были ликвидированы в марте 2021, когда полиция получила оперативную информацию. Тогда сотрудники МВД по Чувашии в ходе обысков изъяли более 20 игровых компьютеров, а также более 100 тыс. руб. наличными.

Признают ли подозреваемые вину в инкриминируемом им преступлении и иные подробности расследования в СУ СКР по Чувашии пока не раскрывают.

Олег Ерусланов, "Ъ-Казань"