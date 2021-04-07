Воронежским и белгородским школьникам посоветовали привиться от COVID-19 для участия в выпускных

Мэрия Воронежа призвала достигших совершеннолетия и желающих поучаствовать в общегородском выпускном школьников 2021 года сделать прививку от коронавируса. Сейчас администрация прорабатывает варианты мероприятия, на котором ожидается не менее 4 тыс. выпускников.

По мнению мэра Вадима Кстенина, лучше выпускной провести на открытом воздухе, чем в закрытых помещениях, где риск заражения выше. «Мы имеем очень хороший и положительный опыт проведения в 2019 году нашего общегородского выпускного, в том числе и по обеспечению безопасности этого мероприятия. С точки зрения эпидемиологической безопасности все необходимые меры будут соблюдаться: масочный режим, дезинфекция рук, термометрия», — отметил господин Кстенин.

В белгородском управлении Роспотребнадзора также обратили внимание на вакцинацию для участия в выпускных. Однако готового решения власти еще не выработали.

Александр Прытков