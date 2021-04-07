Под Ярославлем паводком размыло единственную дорогу в деревню

В Ярославском районе весенним паводком размыло единственную дорогу в деревню Котельницы Ивняковского сельского поселения. Сообщение о ЧС появилось сегодня, 7 апреля на официальной странице Ярославского муниципального района в социальной сети «Вконтакте».

В администрации Ярославского района пояснили, что съезд к деревне размыли талые воды. В связи с ЧС с деревней Котельницы, в которой прописаны три человека, не осталось путей сообщения.

«Совместно с представителями АО “Ярдормост” было проведено обследование автомобильной дороги. Так как альтернативные пути объезда к населенному пункту отсутствуют, принимаются все необходимые меры для восстановления беспрепятственного проезда по данной автодороге»,—рассказали в администрации.

По данным администрации, место размыва огорожено, производятся работы по спуску воды и демонтажу существующей водопропускной трубы. Работы по восстановлено дорожного покрытия планируется закончить 8 апреля.

Дарья Сабаева