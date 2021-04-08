Взрыв ушел по «Вектору»

Как стало известно „Ъ-Сибирь“, в Новосибирске суд закрыл дело о взрыве осенью 2019 года в государственном научном центре (ГНЦ) вирусологии и биотехнологии «Вектор», где ведутся разработки вакцин. В результате ЧП рабочий получил сильные ожоги. В качестве обвиняемого следователи привлекли прораба подрядной организации, делавшей ремонт лабораторного корпуса. По версии следствия, в помещении, где велась механизированная покраска, он не установил вытяжную вентиляцию, что привело к скоплению паров краски и их воспламенению. В судебном процессе потерпевший, который уже успел оправиться от серьезных травм, ходатайствовал о прекращении дела в связи с примирением сторон.



Суд Новосибирского района прекратил уголовное дело о взрыве в ГНЦ «Вектор», сообщили источники „Ъ“, знакомые с ходом судебного разбирательства. Инцидент на «Векторе», который расположен в наукограде Кольцово, произошел в середине сентября 2019 года. В санпропускнике лабораторного корпуса, где шел ремонт, раздался сильный хлопок, сопровождавшийся яркой вспышкой. Повреждения получил рабочий-отделочник: с ожогами 45% поверхности тела его госпитализировали. В администрации наукограда тогда сообщили, что в помещении, где прогремел взрыв, «никаких биоматериалов не было, угроза биозаражения отсутствует».

В региональном управлении Следственного комитета РФ завели дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее тяжкий вред здоровью). Его фигурантом стал 38-летний Алексей Руденков — прораб компании «СМУ-8 групп», которая выполняла капремонт помещений и инженерных систем лабораторного корпуса, в том числе красила стены. По версии следствия, в помещении, где велась механизированная покраска, прораб не установил мобильную вытяжную вентиляцию. Это привело к скоплению паров масляной краски и их последующему воспламенению. Задерживать Алексея Руденкова не стали. В августе 2020 года расследование было завершено и дело поступило на рассмотрение суда.

Судебное разбирательство уже подходило к концу, когда потерпевший, почти полностью восстановившийся от травм, ходатайствовал о прекращении дела в связи с примирением сторон и заявил об отсутствии претензий к прорабу. Обвиняемый помогал ему в оплате дорогостоящего лечения и реабилитации, уточнили в суде. Поскольку Алексей Руденков загладил вред, ранее ни в чем предосудительном замечен не был, а преступление, которое ему инкриминируется, относится к категории небольшой тяжести, суд счел возможным закрыть дело.

Напомним, в прошлом году прокуратура потребовала блокировать в соцсетях фейковую информацию, где упоминался центр «Вектор». В частности, в ней указывалось, что COVID-19 был изобретен в лабораториях «Вектора». После взрыва якобы с целью сокрытия масштабной катастрофы штамм вируса был преднамеренно занесен в китайский город Ухань.

ГНЦ «Вектор» (входит в Роспотребнадзор) основан в 1974 году. Это один из крупнейших в России научно-производственных комплексов, ведущих фундаментальные исследования в области естественных наук. На «Векторе» собрана уникальная коллекция культур микроорганизмов, в частности, это одно из двух мест в мире, где хранится вирус оспы. Здесь велась разработка вакцины против новой коронавирусной инфекции, лихорадки Эбола, тест-системы для диагностики ВИЧ.

Константин Воронов