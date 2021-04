«Даблби» перемалывает собственников

Совладелец чайной фабрики Ahmad Tea Глеб Смирнов вышел из капитала ряда компаний, связанных с сетью кофеен «Даблби». Его доли отошли партнеру Сергею Дашкову. Изменения могли быть связаны с расхождением во взглядах на дальнейшее развитие бизнеса. Сеть продолжает терять долю рынка, и решением может стать переход в более высокий ценовой сегмент, где меньше конкуренция, считают эксперты.

Совладелец чайной фабрики Ahmad Tea Глеб Смирнов вышел из капитала связанных с сетью кофеен «Даблби» ООО «Даблби ритейл», ООО «Мир Даблби», ООО «ББ Кофе» и ООО «Даблби» в декабре 2020 года — январе 2021 года, следует из ЕГРЮЛ. Его доли в размере от 30% до более 50% перешли партнеру по Ahmad Tea Сергею Дашкову, который стал основным владельцем «Даблби». Господин Смирнов сохранил 52,8% ООО «Дом Даблби», основной вид деятельности которого — поставка чая и кофе. По словам источника “Ъ” на ресторанном рынке, партнеры разошлись во взглядах на дальнейшее развитие сети. Глеб Смирнов уступил долю по номиналу, уточняет собеседник “Ъ”. Связаться с господином Смирновым не удалось, господин Дашков от комментариев отказался. В «Даблби» “Ъ” не ответили.

Сеть «Даблби» основана в 2012 году Анной Цфасман. В 2019 году она вышла из руководства бизнесом, сохранив миноритарную долю в ряде структур. Уходу предпринимательницы предшествовали конфликты с несколькими франчайзи «Даблби», которые обвиняли ее в хищении средств, а также разногласия с господами Дашковым и Смирновым, что в том числе привело к судебным разбирательствам. В частности, они пытались взыскать с госпожи Цфасман около 15 млн руб. несогласованных расходов, но суды встали на сторону основательницы «Даблби» (см. “Ъ” от 2 ноября 2020 года).

После ухода Анны Цфасман управляющей «Даблби» стала Александра Вантье, ранее работавшая топ-менеджером парфюмерных сетей «Л`Этуаль» и «Sephora Россия». Как рассказывала “Ъ” госпожа Вантье, она должна была заняться масштабированием бизнеса, в том числе развитием новых форматов — облегченных версий «Даблби White», ресторанов полного обслуживания «Даблби Black» и классических кофеен (см. “Ъ” от 9 октября 2020 года).

Между тем число входящих в «Даблби» кофеен в последние годы заметно сократилось. Если в 2019 году сеть насчитывала около 85 точек, то сегодня примерно 60 заведений в основном в Москве. Исполнительный директор Restcon Андрей Петраков считает, что «Даблби» продолжит терять долю на рынке: «Редко, когда конфликты внутри компаний заканчиваются активным развитием бизнеса после их завершения».

Связанный с пандемией COVID-19 кризис ударил по всем кофейням, которые работают в среднем и среднем плюс ценовых сегментах, и «Даблби» не стала исключением, говорит основатель и акционер One Group (сети кофеен One Price Coffee и One Bucks Coffee) Сергей Румянцев. По его словам, уверенно себя чувствуют кофейни, работающие в нижнем ценовом сегменте и премиальном секторе. По данным Cofix, спрос в кофейнях в 2020 году сократился на 35% год к году, а восстановление потребления замедляется ростом цен на напитки. В первом квартале 2021 года закупочные цены на все ингредиенты увеличились на 7–10%, указывает представитель Cofix.

По мнению господина Петракова, для «Даблби» решением может стать переход в более высокий ценовой сегмент, так как среди бюджетных кофеен конкуренция слишком высока. Кроме того, сильное давление там оказывают торговые сети, активно занимающие рынок. В «Infoline-Аналитике» согласны, что такие игроки, как X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Дикси», «Вкусвилл» и пр., сегодня активно устанавливают кофейные точки в своих магазинах, увеличивая продажи напитка навынос. По данным Росстата, в январе—феврале оборот ресторанного рынка в РФ снизился на 10,8%, до 243 млрд руб. год к году.

