Реклама потянулась к блогерам

В Роструде назвали блогеров бесполезными для российской экономики. Между тем, в 2020 году, несмотря на пандемию, они заработали более 11 млрд руб, и впервые обогнали печатную прессу по доходам от рекламы. Как им это удалось? Разбиралась Алла Пугачева.

По данным российского представительства международной ассоциации Interactive Advertising Bureau, в прошлом году выручка прессы от рекламы упала на 47% и составила 8 млрд руб. Доходы блогеров за этот период, наоборот, выросли на 64% и достигли 11 млрд руб.

Исследование затронуло две самые популярные площадки: Instagram и YouTube. Директор коммуникационного агентства «КреативПроект» Анна Лопушняк считает, что их аудитория за минувший год стала экономически активнее: «Пандемия стимулировала рост продаж в сегментах B2B и C2C, которые традиционно предпочитают блогинг. Механика и интеграция брендов в контент относительно простая.

Исследования показали, что рекомендации блогеров помогают быстрее определиться с выбором товаров и услуг».

Большая часть рекламного дохода российских инфлюенсеров — 7 млрд руб. — пришлась на Instagram. Чаще всего на этой платформе размещалась реклама товаров из категорий «мода», «красота», «дом и интерьер». На YouTube бизнес предпочитал продвигать товары, попадающие в разделы «игры», «e-commerce», «еда и напитки», а также «электроника». Техноблогер Валентин Петухов, известный как Wylsacom, занимает вторую строчку в рейтинге самых богатых блогеров по версии Forbes — его доход составляет $3,5 млн. Он признается, что тщательно отбирает рекламу, и этого правила придерживаются многие его коллеги: «Конечно, рекламодатели хотят большей нативности. Это самый эффективный формат, когда создается впечатление, что блогер рекомендует от себя, а не просто выполняет техническое задание. Мы пытаемся все-таки быть честными с аудиторией, и все рекламные посты помечаем соответствующим хэштегом, чтобы у людей не возникало иллюзий».

11 млрд руб., о которых говорится в исследовании, — приблизительная оценка, ведь сами инфлюенсеры делиться информацией не спешат, отмечает управляющий партнер рекламного агентства Strong Дмитрий Сендеров: «На сегодняшний день не существует прозрачной системы оценки доходов блогеров. За некоторые материалы они действительно не получают деньги, а есть публикации со скрытой рекламой, которую можно и не показывать».

Несмотря на то, что даже совсем юные люди зарабатывают на ведении блогов свои первые миллионы, отношение к этому роду деятельности в России пока скептическое.

Исследование ВЦИОМ показывает, что большинство граждан считают блогинг модным занятием, которое со временем потеряет актуальность.

И только 35% считают, что это профессия будущего. Глава Роструда Михаил Иванков на стороне большинства: «Как показывают данные нашего портала “Работа в России”, сегодня экономике нужны не блогеры, а станочники, инженеры и специалисты сельского хозяйства».

Блогеров такая категоричность обижает. Уже несколько представителей этого сообщества ответили Иванкову, что они платят налоги наравне со всеми, а экономика всегда нуждается в рекламе товаров и услуг.

Владимир Расулов