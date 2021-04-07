Умер бывший первый вице-мэр Липецка Евгений Губанов

В Липецке в возрасте 59 лет скончался бывший первый вице-мэр Евгений Губанов. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. Там отметили, что он длительное время боролся с болезнью, но не смог ее победить.

Евгений Губанов родился в 1961 году в Липецке. В 1984-м кончил Липецкий политехнический институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство». До прихода в мэрию возглавлял ОАО «Липецкая ипотечная корпорация». С августа 2012 года по март 2015 года работал в администрации города. После некоторое время возглавлял областное управление строительства и архитектуры. В январе 2016 года был назначен вице-мэром по градостроительству, в мае того же года повышен до первого вице-мэра. Уволился в июле 2017-го.

Александр Прытков