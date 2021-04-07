Свердловской филармонии подарили скульптуру Бетховена авторства Оттмара Херля

Консул генерального консульства Германии в Екатеринбурге Харальд Кремс и глава представительства Национального туристического офиса Германии (DZT) в России Алла Беликова передали в дар Свердловской филармонии одну из скульптур Людвига ван Бетховена за авторством немецкого художника Оттмара Херля, сообщили в пресс-службе представительства Германии в Екатеринбурге.

Торжественная передача скульптуры немецкого композитора состоялась в филармонии на концерте абонемента «Время Бетховена» в рамках культурной программы года Германии в России 2020-2021. «В настоящее время скульптуры Людвига ван Бетховена путешествуют по России в рамках глобальной тематической кампании DZT под официальным хэштегом юбилейного года #DiscoverBeethoven, и одна из скульптур теперь будет постоянно находиться в Екатеринбурге»,— рассказали в пресс-службе.

В прошлом году скульптурная инсталляция «Людвиг ван Бетховен — Ода "К радости"» работы Оттмара Херля была установлена на территории ВДНХ в Москве к 250-летию композитора.

Оттмар Херль — один из самых успешных и значимых современных художников и скульпторов Германии. Стал известен благодаря авангардным художественным работам и крупномасштабным проектам серийных скульптур в общественных местах, самые известные из которых были посвящены Альбрехту Дюреру и Карлу Марксу.

Ирина Пичурина