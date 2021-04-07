Работодателям Краснодарского края рекомендовали сделать 11 мая выходным днем

Губернатор Кубани подписал постановление, традиционно рекомендующее работодателям региона предоставить выходной сотрудникам в православный праздник Радоницы, который в этом году выпадает на 11 мая. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского края со ссылкой на Telegram-аккаунт главы региона.

День празднования Радоницы православные Краснодарского края посвящают поминовению усопших, посещению кладбищ. При этом решение о том, делать ли 11 мая нерабочим днем, остается за руководителями конкретных предприятий.

Муниципальным властям поручено обеспечить условия для проведения традиционных поминальных мероприятий, ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю рекомендовано принять меры по обеспечению правопорядка.

Если не считать Радоницы, в мае 2021 года жители Кубани будут отдыхать шесть праздничных дней, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая включительно.

Ольга Логинова