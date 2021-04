Обуви не дали ходу

OR Group отказалась от идеи строительства завода по производству обуви на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Линево в Новосибирской области. Инвестиции в проект оценивались в 760 млн руб. В условиях пандемии группа приняла решение сконцентрироваться на развитии действующих мощностей, чтобы минимизировать дополнительные капитальные затраты. Основной своей задачей OR Group, сократившая в 2020 году выручку (МСФО) на 21,4%, называет возвращение на докризисные показатели. Эксперты рынка связывают отказ от проекта со сменой стратегии группы.

OR Group (ранее ГК «Обувь России») отказалась от планов строительства в ТОСЭР Линево Новосибирской области фабрики по производству цельноформованной обуви и деталей низа обуви из полимерных материалов. Проект с инвестициями около 760 млн руб. был заявлен еще в 2016 году, но его реализация неоднократно откладывалась. В последний раз, весной 2020 года в компании объяснили приостановку действующими коронавирусными ограничениями. Как объяснили „Ъ-Сибирь” в ГК, окончательное решение было принято в связи с пандемией: «Сейчас основная задача нашей компании — выйти на докризисные показатели, повышать EBITDA и чистую прибыль, минимизируя дополнительные капитальные затраты. Две производственные площадки, которые у нас сейчас работают в Бердске и Новосибирске, полностью решают наши задачи по расширению ассортимента в среднесрочной перспективе. Учитывая все эти моменты, мы приняли решение выйти из проекта строительства фабрики в Линево».

OR Group — торговая платформа, которая объединяет маркетплейс Westfalika.ru, сеть торговых и сервисных точек под брендом Westfalika. Группа была основана в 2003 году, штаб-квартира расположена в Новосибирске. Компания изготавливает обувь под собственными брендами S-TEP, all. go, Pioneer of Arctic Travel, выполняет корпоративные заказы по производству и поставке спецобуви. В последние годы группа активно диверсифицирует бизнес, сокращая долю собственного производства в выручке. В октябре 2017 года OR Group привлекла 5,9 млрд руб. в ходе IPO на Московской бирже (тикер OBUV, с марта 2021 года — ORUP), эмитентом является ПАО «ОР». Контролирующим акционером (50%) — директор ГК Антон Титов. Выручка OR Group, рассчитанная по МСФО, в 2020 году составила 10,8 млрд руб. (–21,4% к 2019 году), чистая прибыль — 563 млн руб. (–66,6% к 2019 году), показатель EBITDA уменьшился на 35,8% — до 2,3 млрд руб.

«Важно отметить, что за прошлый год мы оптимизировали процессы на нашем основном предприятии в Бердске, что позволило нам увеличить объемы производства на текущих мощностях. Также мы внедрили новые технологии при производстве обуви из ЭВА, запустили новую производственную линию, которая специализируется на нанесении орнамента на обувь из ЭВА и ПВХ. В результате предприятие обновило и расширило модельный ряд с учетом последних технологических и модных трендов», — сообщили в ГК. Кроме того, в группе ожидают, что подключение к национальному проекту «Повышение производительности труда» позволит ей увеличить выработку литьевого цеха в составе фабрики на 20%. Во вторник, 6 апреля, Антон Титов заявил „Ъ“, что в полном объеме спрос на российском fashion-рынке еще не восстановился, по его оценкам, группа выйдет на уровень финансовых показателей 2019 года в течение ближайших двух лет.

Впервые о планах OR Group в моногороде Линево стало известно в 2016 году. Речь тогда шла о совместном с компанией Macsenior создании российско-итальянского обувного кластера: в Новосибирской области должны были появиться два производственных предприятия и инкубатор, включающий центр по комплексной подготовке персонала, центр сертификации, контроля качества и пр. Антон Титов сообщал, что его компания готова создать в рамках кластера три предприятия разного профиля: «Швейное, на котором будем отшивать заготовку верха обуви для нашего предприятия в Бердске, фабрику по выпуску комплектующих для обуви, а также фабрику по производству классической модельной обуви». Выпуск продукции при выходе фабрик на полную мощность планировался на уровне 2,5 млн пар обуви в год. Год спустя итальянская сторона отказалась от участия в проекте, и его концепция поменялась.

В 2018 году OR Group зарегистрировала в Линево компанию «Эвалинк», которая, по решению Минэкономразвития РФ, стала первым резидентом создаваемой в моногороде ТОСЭР. Группа сообщала о планах открыть фабрику по производству цельноформованной обуви и деталей низа обуви из полимерных материалов в третьем квартале 2019 года, при выходе на полную мощность в 2023 году предприятие должно было выпускать 1,1 млн изделий в год. Для реализации проекта резидент получил в аренду без торгов участок в ТОСЭР площадью 2,05 га. Строительство неоднократно откладывалось, и в марте 2021 года региональная комиссия по инвестициям вынесла решение о расторжении договора аренды с «Эвалинком» «в связи с нарушением сроков реализации масштабного инвестиционного проекта». Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников объяснил „Ъ-Сибирь”, что решение об отказе от участка приняла сама компания, поставившая проект создания фабрики «на паузу».

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что на решение OR Group отказаться сейчас от реализации проекта по строительству новой фабрики «однозначно повлияло изменение стратегии»: «Компания провела ребрендинг, она сейчас фокусируется на расширении ассортимента, развитии онлайн-продаж, реализации модели маркетплейса, стратегических партнерств с крупными участниками этого рынка. Наверное, строительство обувного производства несколько выпадает из этой стратегии». Другим фактором, по мнению эксперта, могла стать ситуация на сырьевых рынках. По его данным, полимерные материалы и пластик подорожали в зависимости от марки на 50–70%. «Очень сильно подорожало сырье, и сейчас есть вопросы по поводу того, насколько такое производство в новых изменившихся условиях могло быть экономически эффективным», — заключил господин Бурмистров.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов полагает, что информация об отказе OR Group от строительства фабрики не окажет серьезного влияния на стоимость ее ценных бумаг: «Для инвесторов в акции — это нейтральная новость». Господин Ибрагимов добавил, что днем 7 апреля акция ПАО «ОР» стоила 28,85 руб., до пандемии — около 40 руб., а при выходе на биржу — около 140 руб. Позитивно повлиять на цену, по его словам, могли бы «восстановление темпов роста выручки, операционной рентабельности и снижение запасов, как фактор улучшения ликвидности компании». По мнению аналитика, сегодняшнее решение говорит о том, что группа, если не увеличит, то, как минимум, не сократит высокую долю закупленной в Китае обуви в своем ассортименте. По его данным, на момент IPO она составляла 88%. «Это будет означать, что планы по снижению себестоимости и снижению валютного риска придется отложить», — считает он. Для держателей облигаций группы новость, по мнению господина Ибрагимова, может стать позитивной, поскольку она означает меньшую нагрузку на свободный денежный поток — у компании будет больше свободных денег на обслуживание кредитных обязательств.

Дарья Решетникова