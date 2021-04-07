Воронежский «Факел» прервал беспроигрышную 13-матчевую серию

В 35-м туре Футбольной национальной лиги «Факел» на выезде во Владикавказе уступил одному из лидеров чемпионата местной «Алании» со счетом 0:2. В этом матче была прервана беспроигрышная 13-матчевая серия воронежского клуба.

Оба гола пришедшие на стадион «Спартак» зрители увидели во втором тайме. Повести в самом его начале мог заработавший пенальти «Факел», однако вратарь «Алании» Ростислав Солдатенко угадал направление удара полузащитника Олега Дмитриева, а на добивание воронежцы не успели. В ответ на 58-й минуте хавбек хозяев Алан Хабалов забил первый мяч, ан 64-й минуте нападающий Ислам Машуков удвоил преимущество.

«Факел» остается на 12-м месте в турнирной таблице. Следующий матч клуб 7 апреля проведет в Воронеже с ивановским «Текстильщиком».

Александр Прытков