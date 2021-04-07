На Дону число зависимых от лекарств аптечной наркомании увеличилось на 2%

В 2020 году количество зависимых от лекарств аптечной наркомании в Ростовской области увеличилось на 2% по сравнению с уровнем 2019 года. Такие данные озвучила депутат регионального заксобрания Екатерина Стенякина на заседании комитета по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике, ее слова приводятся в сообщении пресс-службы заксобрания.

По данным госпожи Стенякиной, в Ростовской области 22% наркозависимых употребляют именно психоактивные лекарства, которые приобретают в аптеках. «Вместе с ГУВД и Росздравнадзором по Ростовской области мы проанализировали ситуацию и выяснили, что есть препараты, которые вообще не подлежат строгому учету в аптеках. Такие препараты отпускаются без рецептов. Это противоэпилептические препараты на основе действующего вещества габапентин. К сожалению, люди, которые страдают аптечной наркоманией, покупают их сейчас в аптеках беспрепятственно»,— сказала госпожа Стенякина. Она предложила депутатам обратиться в министерство здравоохранения России с просьбой внести препараты на основе габапентина в перечень препаратов, которые подлежат обязательному учету, а также обязать аптеки хранить рецепты, на основании которых они отпускаются. Депутаты поддержали проект постановления об обращении в минздрав и решили вынести его для обсуждения на ближайшем заседании заксобрания.

Кристина Федичкина