Следователи СК задержали нижегородского депутата Владислава Сивого

Депутат заксобрания Нижегородской области от ЛДПР Владислав Сивый задержан следователем СУ СК в качестве подозреваемого по уголовному делу о мошенничестве с деньгами дольщиков. По версии следствия, с января 2017 года руководство ООО «Автоинвест» создавало видимость эффективного строительства дома на улице комбрига Патоличева в Дзержинске и вводило в заблуждение покупателей квартир и помещений. Как полагают в СУ СК, застройщик не намеревался исполнять обязательства по завершению строительства дома, не сдав его в изначально установленный срок до 30 декабря 2019 года, а затем просрочив продленное разрешение на строительство. Предположительный ущерб обманутым дольщикам недостроя на Патоличева составил не менее 40 млн руб.

«7 апреля по подозрению в совершении данного преступления задержан фактический руководитель фирмы Владислав Сивый. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Кроме того, по уголовному делу уже избрана мера пресечения в отношении бывшего генерального директора этой фирмы, которой предъявлено обвинение в совершении мошенничества», — сообщили в следственном управлении.

Иван Сергеев