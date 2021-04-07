В Воронежской области в 2021 году планируют возвести 1,8 млн кв. метров жилья

В 2021 году в Воронежской области по нацпроекту «Жилье и городская среда» планируется ввести 1,83 млн кв. м жилья. Об этом сообщила пресс-служба облдумы по итогам отчетов архитектурно-строительного блока облправительства о работе в 2020 году.

Заместитель руководителя регионального департамента строительной политики Артур Кулешов отметил, что в первом квартале в эксплуатацию введено 244 тыс. кв. м жилья. Это 13% от установленного плана и 152% к показателю в том же периоде 2020 года. Как следует из отчета департамент, сейчас в стадии строительства находится 193 многоквартирных дома общей площадью 2,2 млн кв. м. Из них 108 домов общей площадь. 947,6 тыс. кв. м планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году. Остальной объем ввода на год предполагается получить за счет индивидуального жилищного строительства.

Кроме того, на строительство объектов социальной инфраструктуры планируется направить 12,6 млрд руб. Финансирование в рамках реализации областной адресной программы капремонта на 2021 год составляет 990,7 млн руб.

Александр Прытков