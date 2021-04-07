Мэрия Ейска выдала незаконное разрешение на строительство магазина в парке Никольский

Суд удовлетворил иск Ейской межрайонной прокуратуры к администрации города по признанию незаконным строительства мини-магазина с летним кафе на территории парка «Никольский», сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

«Разрешение выдано мэрией Ейска с нарушением градостроительных требований, в том числе в части превышения максимально допустимой высоты здания, на земельном участке, на котором не предусмотрено строительство подобных объектов», - говорится в сообщении.

В данный момент администрация города обратилась в суд с иском о сносе магазина.

Андрей Ульченко