На строительство первого этапа детского хирургического комплекса в Ростове выделено 7,2 млрд рублей

Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области ищет подрядчика для первого этапа строительства детского хирургического комплекса Областной детской клинической больницы ул. 339-й Стрелковой Дивизии, 14. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Стоимость контракта составляет более 7,2 млрд руб.

Согласно документам, хирургический комплекс будет рассчитан на 280 коек. Подрядчик должен завершить работы до декабря 2023 года. Прием заявок на конкурс завершится 28 апреля.

Наталья Шинкарева