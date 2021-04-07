Геополитический фактор подогрел рубль

Напряженность в Донбассе не влияет на экономическую стабильность России. Об этом “Ъ FM” сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На фоне обострения конфликта на востоке Украины и объявления главы Минобороны Сергея Шойгу о проверке боевой готовности армии по всей стране рубль продолжил падение, которое началось 6 апреля.



Несмотря на это, экономическая ситуация в целом стабильна, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Конечно же, нагнетание напряженности в непосредственной близости от наших границ — это фактор, который скорее имеет негативное эмоциональное воздействие на рынке. К сожалению, это обычная практика. Но в целом макроэкономическая ситуация абсолютно стабильна, предсказуема. Такая волатильность курса была и раньше, были разные причины спекулятивного и не спекулятивного характера, но это не влияет на экономическую стабильность в целом. Правительство и Центробанк держат ситуацию под контролем».

7 апреля курс доллара немного вырос, подойдя к отметке 78 руб., евро вышло за 92,5 руб. Сейчас котировки незначительно скорректировались. На падение российской валюты в первую очередь влияет геополитика, поэтому прогнозировать дальнейшую динамику затруднительно, подчеркивает директор института стратегического анализа компании FBK Grant Thornton Игорь Николаев: «Я думаю, в конце концов, рубль удержится в пределах 100 руб. за евро. Но это не значит, что дальнейшее падение невозможно. Почему сейчас из-за геополитического фактора он так резко стал падать, несмотря на то, что цены на нефть подрастают?

Это значит, что есть гораздо более мощный фактор — геополитический, который на самом деле трансформируется в угрозу новых санкций, а они и так висели над нами. Теперь, по всей видимости, вероятность их скорого применения резко выросла.

Так что рублю есть куда падать. Покупка долларов — это, к сожалению, естественная реакция. Когда происходят такие резкие движения курса, на мой взгляд, конечно, никуда бежать не надо. Каким бы резким и глубоким ни было сейчас падение, стоит ожидать коррекции. Я понимаю, ее трудно дождаться, но я бы советовал все-таки набраться терпения, чтобы ситуация несколько подуспокоилась».

В начале марта Центробанк увеличил втрое закупку иностранной валюты — до 148 млрд руб. Регулятор объяснял это действием механизма бюджетного правила. Кроме того, в апреле он планировал нарастить объемы до 185,5 млрд руб. На фоне падения рубля ЦБ может полностью отказаться от закупок валюты, предполагает преподаватель факультета мировой экономики и политики ВШЭ, директор лаборатории SberIndex Николай Корженевский: «ЦБ, как обычно бывает в таких случаях, сошлется на волатильность на рынке, хотя ее особенно и нет. Есть абсолютно четкое направленное движение. Но под этой красивой формулировкой, вероятно, регулятор приостановит на какое-то время участие на рынке, потому что в такой напряженной ситуации даже эти объемы создают дополнительное давление. И мы видели уже практику в прошлом, когда ЦБ просто переносил эти покупки в будущее и дальше совершал их, когда рыночная ситуация была спокойнее.

В моменте геополитическая ситуация проясняется, мы видим, что страдает долговой рынок, рублевые облигации и сама российская валюта. Конечно, тут явно идет игра, которая затрагивает перспективы санкций в отношении нового долга. Вопросов, мне кажется, тут уже, наверное, ни у кого не остается. Рубль прошел вниз существенную часть пути, но в моменте, конечно, стресс возможен. Давать совет в такой ситуации крайне тяжело, вы же понимаете, что сейчас появится информация о том, что будут какие-то переговоры по украинскому вопросу. Доллар моментально вернется на несколько рублей вниз. Отметку в 80 руб. за доллар мы можем перешагнуть — такой сценарий, к сожалению, возможен. 78 руб. на данный момент — это пока все еще формально ближе к холодной стадии взаимоотношений с Украиной. Если она станет горячее, то, увы, да, такие уровни возможны».

Когда ОПЕК+ ослабит ограничения на добычу нефти Читать далее

Аналитики отмечают, что в ближайшее время на рубль будут влиять дополнительные факторы. Кроме возможного расширения санкций, также стоит учитывать быстрый рост инфляции и риск осложнения ситуации внутри страны в преддверие сентябрьских выборов Госдуму.

Александр Рассохин