Следком Кубани выясняет причину падения крана на Яблоновском мосту

Следственно-оперативная группа работает на стройке Яблоновского моста, где сегодня упал грузоподъемный кран. В результате от полученных травм на месте скончался 35-летний крановщик, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю.

По данному факту следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю организована доследственная проверка.

«В настоящее время на месте работают следователи. Изымается необходимая документация, отражающая порядок эксплуатации грузоподъемного крана. В ходе проверки также будет установлено соблюдались ли правила безопасности на стройплощадке», - говорится в сообщении.

Андрей Ульченко