Будущие нижегородские «единороги» станут темой дискуссии в рамках Startup Tour 2021

Startup Tour пройдет 8 апреля в Нижнем Новгороде. Обсудить развитие инноваций в регионе и оценить участников конкурса стартапов можно онлайн на сайте startup-tour.ru. Зарегистрированные пользователи получат доступ ко всем мероприятиям программы и смогут задавать вопросы спикерам.

Участниками дискуссии «Регион как точка роста инноваций и технологического предпринимательства. Возможны ли единороги в регионах?» в рамках Startup Tour станут Председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, Старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково» Кирилл Каем, генеральный директор VEB Ventures Олег Теплов, директор технопарка «Анкудиновка» Тимур Радаев, директор компании Xperience AI Анна Петровичева, проректор по инновациям ННГУ им. Н.И. Лобачевского, заместитель директора Нижегородского НОЦ Михаил Ширяев.

В рамках Startup Tour председатель Совета директоров Skolkovo Ventures Пекка Вильякайнен объяснит, как в Нижегородской области можно создать успешную международную технологическую компанию, а директор Центра современных коммуникаций ВШГУ РАНХиГС Лариса Катышева расскажет о популярных ошибках, которые стартаперы, по мнению инвесторов, допускают в презентациях.

Пекка Вильякайнен, Председатель Совета директоров Skolkovo Ventures: «Я объехал со Стартап-туром более 100 городов и знаю, что во всех российских регионах есть молодые амбициозные команды с горящими глазами и желанием завоевать мир. С помощью цифровых технологий возможно создать международную компанию, не покидая родной город. При поддержке местных властей, бизнеса и университетов практически каждый регион может сегодня "вырастить" множество успешных стартапов. Развитие стартап-культуры всегда приводит к появлению в регионе новых рабочих мест, повышению его инвестиционной привлекательности и экономическому росту».

Тимур Радаев, директор технопарка «Анкудиновка»: «Такие мероприятия, как Стартап-тур, имеют принципиальное значение для всех инновационных и бизнес-проектов региона. Это отличная возможность выявить перспективные идеи для реализации, узнать множество полезной исчерпывающей информации о том, как усовершенствовать стартапы либо запустить новые. Программа Стартап-тура позволит каждому участнику расширить собственные бизнес-компетенции, благодаря менторской сессии с авторитетными экспертами и общению в онлайн-формате с другими технологическими предпринимателями».

В полуфинал конкурса технологических проектов Startup Tour вышли 15 команд из Нижнего Новгорода, Чкаловска, Тольятти и Ижевска. Жюри выберет для участия в финале лучшие проекты в треках «Индустриальные и энергетические технологии», «Информационные технологии» и «Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве». Три финалиста получат приглашения на самую масштабную стартап-конференцию в России и СНГ Startup Village, а победителю финала в Нижнем Новгороде 8 апреля достанется денежный приз в размере 300 тысяч рублей.

Startup Tour — самый масштабный проект в России, направленный на развитие культуры технологического предпринимательства и выявление в регионах перспективных инновационных стартапов. С 2011 года он побывал более чем в 100 городах, эксперты рассмотрели свыше 15 000 заявок, поданных на конкурс. В 2021 году Startup Tour пройдет онлайн, охватив восемь городов — Тверь, Уфу, Самару, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Краснодар, Томск, Мурманск. Организаторы мероприятия — Фонд «Сколково» и АНО «Сколково Форум». Участие бесплатное.