На Кубани за год сократилась численность воспитанников детсадов

Численность кубанских детей, посещающих дошкольные учреждения образования, в 2020 году составила 270 тыс., что на 4,3% меньше, чем годом ранее (281 тыс. воспитанников), сообщает Краснодарстат. В регионе образовательной деятельностью по программам дошкольного образования в прошлом году занимались 1576 организаций (+30 организаций за год), 15 из них требуют капитального ремонта и находятся в аварийном состоянии.

В Республике Адыгея рост числа воспитанников детсадов в 2020 году составил 0,5% (с 23,7 тыс. до 23,8 тыс.). Всего 141 подобная организация действует в регионе (+6 организаций за год), из них три требуют капремонта.

Андрей Ульченко