В Орловской области могут запретить работу барам площадью менее 100 кв. метров

Орловские чиновники, депутаты и бизнесмены обсуждают местный законопроект, предполагающий запрет на работу продающим алкоголь точкам общепита площадью менее 100 кв. м. Проект рассматривался в облправительстве и облдуме.

В июне 2020 года был принят региональный закон, запретивший продажу алкоголя в расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях с площадью торгового зала менее 50 кв. м. Затем по поручению губернатора Андрея Клычкова областной департамент промышленности и торговли разработал законопроект, предлагающий увеличить площадь баров до 100 кв. м. Как пояснил председатель комитета по экономической политике облсовета Сергей Потемкин, причиной стало то, что введенный заперт «ожидаемого результата» не принес: «Многие предприятия продолжают работать в обход действующего законодательства».

Вице-губернатор и зампред облправительства по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов подчеркнул, что новые ограничения «в первую очередь» направлены на так называемые «наливайки». «Деятельность этих заведений направлена на продажу алкоголя в ночное время суток и тесно сопряжена с нарушением посетителями таких заведений общественного порядка, а также тишины и спокойствия граждан», — отметили в пресс-службе облправительства.

По предварительным оценкам, изменения могут затронуть деятельность 55 объектов, из которых 42 объекта «с высокой степенью вероятности можно отнести к категории "наливаек"». Кроме того, ограничения коснутся около 250 пивных магазинов, «маскирующихся под общепит». Запрет «не должен» повлиять на деятельность ресторанов, кафе и большинства баров, «оказывающих населению услуги общественного питания на качественно необходимом уровне».

Александр Прытков