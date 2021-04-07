В Ярославской области высадят 260 тысяч деревьев во время акции «Сад памяти»

В Ярославской области в 2021 году в рамках международной акции «Сад памяти», посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны, будет высажено около 260 тыс. саженцев сосны, ели, яблони, клена, рябины и других деревьев, сообщили в региональном департаменте лесного хозяйства.

По данным департамента, лесопосадки будут проведены на площади 103,8 га. Отмечается, что поддержать акцию можно и в онлайн-формате.

«Родители могут совместно с детьми нарисовать дерево, которое обязательно посадят позже, сделать аппликацию и рассказать, кому посвящается дерево. Фотографии работ нужно размещать в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома, которым также можно отметить опубликованный на личных страницах рассказ о подвигах родственников, прошедших войну»,– говорится в сообщении департамента.

По словам директора департамента Николая Савельева, акция «Сад памяти» помогает увековечивать имена героев.

«Лесопосадки пройдут на территориях лесного фонда, и в населенных пунктах. Процесс будет организован с учетом всех требований Роспотребнадзора. В Ярославской области в связи с природно-климатическими условиями акция начнется в конце апреля и продлится, как и по всей стране, до 22 июня – дня начала Великой Отечественной войны»,– рассказал господин Савельев. Он отметил, что в лесопосадках смогут принять участие все желающие. Подробная информация о проведении акции и участии в ней, опубликована на сайте департамента лесного хозяйства.

Антон Антонов