В Татарстане в 2021 году на капремонт соцобъектов потратят 14 млрд рублей

Затраты на капремонт соцобъектов в 2021 году в Татарстане составят 14 млрд руб. Объем работ при этом сохранится на прежнем уровне, заметных корректировок на фоне пандемии COVID-19 не ожидается. Об этом на пресс-конференции заявил замглавы Минстроя республики Ринат Абдуллин.

По его словам, в данный момент в Татарстане реализуют 44 программы более чем на 47 млрд руб. Большая часть суммы пойдет на капремонт соцобъектов, еще 6 млрд руб. потратят на ремонт многоквартирных домов идет свыше 6 млрд рублей.

«Отдельная президентская программа — „Наш двор“, на которую в этом году предусмотрено еще 8 млрд рублей. Также у нас действуют различные федеральные программы, нацпроекты — все они входят в эту большую программу», — добавил господин Абдуллин.

"Ъ-Казань"