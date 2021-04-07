Мэрия Екатеринбурга подала в суд на епархию из-за православного детского сада

Департамент по управлению муниципальным имуществом Екатеринбурга подал иск к Екатеринбургской епархии и бывшему руководителю АНО «Православный детский сад» Вадиму Андреевскому. Как пояснили "Ъ-Урал" в мэрии города, администрация подала иск из-за задолженности по арендной плате за здание на ул. Вали Котика, 13а. Как указано в картотеке суда, мэрия пытается взыскать 4,2 млн руб.

Согласно определению Арбитражного суда Свердловской области, частный православный детский сад, учредителем которого являлась епархия, заключила с администрацией города договор аренды на пять лет в 2013 году. Однако в период с начала июля по конец декабря 2016 года не платил за аренду, из-за чего в начале 2017 года власти обратились в суд с целью взыскать с арендатора около 1,2 млн руб. задолженности.

Тем не менее, Екатеринбургская епархия задолженность не погасила, а в 2018 году АНО «Православный детский сад» была признана банкротом. Получить комментарий епархии "Ъ-Урал" оперативно не удалось — обещали ответить позже.

Илья Смирнов