Жителя Тобольска будут судить за сообщение о минировании администрации президента России

В Тобольский городской суд (Тюменская область) поступило дело 20-летнего местного жителя, который обвиняется в заведомо ложном сообщении о минировании администрации президента России (ч. 1 ст. 207 УК РФ), сообщила пресс-служба Тюменского областного суда.

Следствие установило, что 20 декабря прошлого года тоболяк в состоянии алкогольного опьянения позвонил со своего мобильного телефона в информационно-справочную службу администрации президента и заявил о готовящемся взрыве. Молодого человека вычислили и задержали сотрудники спецслужбы и полиции. Он полностью признал свою вину.

По данным суда, обвиняемый ранее был судим за шесть краж и один грабеж. Сейчас он находится под стражей. По данной статье ему грозит штраф от 200 до 500 тыс. руб., либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок от двух до трех лет. Судебное заседание состоится 13 апреля.

Михаил Мананников