«Краснодаргазстрой» увеличил стоимость субподряда в Уренгое на 4 млрд рублей

АО «Краснодаргазстрой» заявил об увеличении стоимости работ на Нефтеперекачивающей станции Уренгойской с 13,9 млрд руб. до 17,6 млрд руб., информация об этом опубликована в системе «СПАРК-Интерфакс». Краснодарское предприятие выступает субподрядчиком на строительстве. Генеральным подрядчиком является АО «Сторойгазмонтаж», которое контролирует «Краснодаргазстрой».

Изменение стоимости работ закреплено в дополнительном соглашении к договору, заключенному еще в 2015 году.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в ноябре прошлого года в отношении «Краснодаргазстрой» было введена процедура наблюдения. АО «Краснодаргазстрой» зарегистрировано в 1994 году в краевой столице. Как ранее писал “Ъ-Кубань”, общество принимало участие в строительстве «Южного потока» и «Силы Сибири».

Андрей Ульченко