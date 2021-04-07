Село пришло на выручку

Выручка предприятий в сельской местности Удмуртии по итогам 2020 года выросла на 4% и составила 41 млрд руб., сообщает Удмуртстат. 84% предприятий закончили прошлый год с прибылью. Эксперты отмечают, что в пандемию выросли объемы производства в сельском хозяйстве, так как ограничения отрасли практически не коснулись, а спрос на продукцию не снижался.



«В целом организациями, расположенными в сельских территориях, в 2020 году на каждый рубль произведенных затрат было получено 6,4 копейки прибыли — это больше, чем в 2019 году, на 1,2 копейки. Стоит отметить, что 84% или 125 сельских организаций получили прибыль в размере 3,8 млрд руб., а 23 из них — убыток в размере 0,5 млрд рублей»,— говорится в сообщении Удмуртстата.

Наибольший удельный вес нерентабельных организаций был зафиксирован в Камбарском районе. При этом, в Вавожском, Глазовском, Дебесском, Можгинском, Юкаменском и Ярском районах республики все организации за 2020 год получили положительный финансовый результат.

Отметим, что по оперативным данным, сальдированный финансовый результат организаций Удмуртии (без субъектов малого предпринимательства, бюджетных учреждений, банков, страховых и прочих финансово-кредитных учреждений) сложился в размере 55 млрд руб., это почти в 1,6 раза меньше, чем за 2019 год. При этом 6% этого показателя приходится на организации, расположенные в сельских районах республики.

Председатель постоянной комиссии госсовета Удмуртии по АПК Владимир Варламов отметил, что в пандемийный год объемы производства продукции сельского хозяйства росли. «Объемы производства выросли, год был благоприятный, произвели больше зерна, молока, чем в 2019 году. По многим направлениям идет рост в физическом выражении, соответственно идет рост и финансовый. Соответственно предприятия переработки имели достаточно сырья и тоже увеличивали выручку»,— пояснил господин Варламов.

Он ожидает, что тенденция роста производства продукции АПК сохранится и в этом году, сложно судить только о перспективах по растениеводству, которое во многом зависит от погоды. По его мнению, может вырасти себестоимость продукции, так как произошел рост цен на топливо, удобрения и тарифов на электроэнергию.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал отмечает, что рост выручки на предприятиях АПК связан сразу с несколькими факторами. Во-первых, в кризис, вызванный пандемией коронавируса, правительство ввело меры поддержки для бизнеса и населения, что способствовало повышению устойчивости предприятий и сохранению рабочих мест. После отмены самоизоляции, сохранившие штат компании быстрее вернулись к работе, им не нужно было искать и переобучать сотрудников, что помогло вовремя заняться посевными работами, говорит эксперт.

«Второй фактор также связан с пандемией: из-за закрытия границ и долгого карантина не все государства смогли вовремя заняться производством продуктов. Некоторые никогда не уделяли АПК большого внимания и закупали продовольствие на мировом рынке, цены на котором резко возросли. Соответственно, продукция сельхозтоваропроизводителей, в том числе и из Удмуртии, пользовалась большой популярностью как на внутреннем, так на внешнем рынке (здесь восстановление может занять несколько лет)»,— рассказал господин Сигал.

Он добавил, что с апреля 2021 года для сельскохозяйственных предприятий страны будут действовать новые субсидии, что позволит увеличить производство продукции, и она будет пользоваться не меньшим спросом, чем в 2020 году.

По словам руководителя Центра странового анализа Евразийского банка развития Алексея Кузнецова, агропромышленный комплекс является важной составляющей российской экономики — на сельское хозяйство и пищевую промышленность приходится около 6% валовой добавленной стоимости. В последние годы эти отрасли демонстрируют уверенный рост и вносят положительный вклад в динамику ВВП страны. «До пандемии, в 2017–2019 годах, добавленная стоимость сельского хозяйства и пищевой промышленности увеличивалась в среднем на 2% в год. В 2020 году эти отрасли стали одними из немногих, сохранивших положительную динамику выпуска. Добавленная стоимость пищевой промышленности выросла на 0,9%, а сельского хозяйства сформировалась на уровне чуть выше 2019 года»,— рассказал эксперт. Господин Кузнецов добавил, что пандемия оказала гораздо меньшее влияние на АПК по сравнению с большинством других секторов экономики, так как спрос на продукты питания сохранялся. «Мы ожидаем, что по мере восстановления экономической активности и доходов населения производство агропромышленного комплекса продолжит расти в среднесрочной перспективе. Поддержку отрасли окажут и государственные меры, направленные в том числе на реализацию инвестиционного потенциала АПК»,— отметил эксперт.

Михаил Красильников