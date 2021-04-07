Ярославская и Тверская области создают новый турмаршрут «Золотое кольцо. Верхняя Волга»

Ярославская и Тверская области совместно запустит новый межрегиональный туристический проект «Золотое кольцо. Верхняя Волга», сообщили в региональном департаменте туризма. Представители Тверской и Ярославской областей подписали соглашение о сотрудничестве по развитию проекта, который предусматривает формирование совместных межрегиональных туристических маршрутов.

В департаменте уточнили, что в новый туристический маршрут войдут шесть городов: Тверь, Кашин, Калязин, Углич, Рыбинск и Ярославль.

«На территории нашего региона лейтмотивом станет Волга. В Угличе гостей ждет музей гидроэнергетики, в Рыбинске - туристические объекты, связанные с Мологой, в Ярославле - речные прогулки»,— пояснили в департаменте, отметив, что сейчас туристический маршрут находится в стадии разработки.

По данным департамента, после завершения формирования, маршрут будет представлен на экспертную оценку.

«Мы надеемся, что туристы смогут воспользоваться им уже в конце лета - начале осени этого года»,— уточнили в департаменте.

Дарья Сабаева