«Нижнекамскнефтехим» создает сеть фандоматов для пластиковой упаковки

Ведущий производитель пластика в РФ «Нижнекамскнефтехим» приступил к созданию в Нижнекамске сети фандоматов по приему использованной алюминиевой и пластиковой упаковки для ее последующей переработки (ресайклинга). Как сообщила пресс-служба предприятия, сеть создается в рамках пилотного экологического проекта по раздельному сбору мусора.

К настоящему времени компания установила шесть фандоматов в подшефных учебных заведениях — школах № 25, 32, 36, 37, лицее № 35, колледже нефтехимии и нефтепереработки им. Николая Лемаева, а также в собственном главном административном здании и в поликлинике «СОГАЗ».

«Фандоматы в течение двух недель будут работать в тестовом режиме, чтобы определить объем принимаемой тары, сроки заполняемости и вывоза содержимого специальной компанией для отправки его на дальнейшую переработку»,— отмечает пресс-служба.

В сообщении подчеркивается, что фандоматы позволяют вернуть во вторичный оборот 90% тары.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"