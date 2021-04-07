Южный экологический форум — 2021 15 апреля 2021 года в городе Краснодаре на площадке Союза «Торгово-промышленная палата Краснодарского края» состоится «Южный экологический форум - 2021».

Южный экологический форум - ежегодное мероприятие, которое направлено на экологическое развитие юга России, формирование благоприятного потенциала для развития отрасли.

Целью форума является обсуждение и консолидация мнений экспертного сообщества в вопросах экологического развития, нормотворчества, повышения уровня экологической ответственности бизнеса и населения. В рамках форума планируется проведение презентации инвестиционных проектов в сфере экологии.

Организатор форума: Фонд инновационной экономики.

При поддержке: Администрации Краснодарского края, Краснодарского регионального отделения Российского Экологического Общества, Фонда развития Краснодарского края, Кубанского государственного технологического университета, консалтинговой компании РЕНОМЕ Онлайн, ассоциации экономического взаимодействии субъектов Российской Федерации Южного Федерального округа «Юг».

Программа форума включает в себя обсуждение вопросов в рамках нацпроекта «Экология».

По итогам мероприятия будет сформирована резолюция по охране окружающей среды и экологическому развитию, которая объединит инициативы и предложения участников экологической деятельности по совершенствованию законодательства и государственной политики.

Участники мероприятия:

органы исполнителей и законодательной власти, органы местного самоуправления;

владельцы бизнеса и топ-менеджмент компаний в сфере экологии (переработка и утилизация опасных отходов и ТКО, региональные операторы, производители оборудования и техники, промышленные предприятия);

бизнес-сообщества и объединения;

эксперты отрасли;

научное сообщество.

Возможности для участников:

узнать об инновациях и новых направлениях экологического развития;

узнать о мерах поддержки отрасли;

найти клиентов/партнеров;

B2B контакты;

ПАО СБЕРБАНК, укрепить имидж экологически ответственной компании;

выступить с экспертным мнением;

внести свои предложения по развитию экологической отрасли (предложения в рамках обсуждаемых вопросов на круглых столах войдет в резолюцию форума) и др.

Регистрация на сайте Форума: http://ecoforumkuban.renomeonline.ru

Контакты: +7-961-500-87-85, ecoforumkuban@renomeonline.ru.

Форум пройдет при поддержке: Группа компаний «Пиретта», Банк «Центр-инвест», ООО «БИОТЕХ», Завод «Экополимер», ООО «Эко-Спектрум», ПАО СБЕРБАНК, ООО «Агентство «Ртутная безопасность», ООО «МеталлТеплоСтрой», ООО «Южный Город», ООО «Фабрика Утилизации Отходов», ООО «Базальт», ООО «Люкс-Юг», ООО «ТКО- Информ», Coca-Cola, Торговая марка «Высокий Берег», ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод», ВМВ РЕСАЙКЛИНГ, ООО «Кубаньэкопродукт», Сеть Галерей «Кантата».