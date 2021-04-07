Ярославские работодатели получат компенсации за трудоустройство безработных

Предприятия Ярославской области, трудоустроившие безработных жителей региона, состоящих на учете в службе занятости, получат компенсацию, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В сообщении отмечается, что в случае трудоустройства данной категории граждан, для предприятий и организаций предусмотрена частичная компенсация затрат на выплату заработной платы.

«Обязательным условием получения субсидии является сохранение занятости безработного на 15 декабря текущего года»,— уточнили в пресс-службе.

В случае соблюдения всех условий, предприятия получат компенсацию трижды в размере МРОТ через один, три и шесть месяцев после трудоустройства.

По словам губернатора области Дмитрия Миронова, на предоставление новой меры поддержки из федерального бюджета региону будет выделено 50 млн руб.

«Благодаря этому мы сможем трудоустроить около тысячи жителей муниципальных образований, оказавшихся безработными. Будем стараться до конца года восстановить численность занятого населения до уровня, который был до пандемии»,— отметил господин Миронов.

Дарья Сабаева