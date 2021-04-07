Волжское пароходство увеличило перевозку грузов на 8,6%

Общий объем перевозок груза флота судоходной компании «Волжское пароходство» (АО, входит в VBTH — судоходный дивизион международной транспортной группы UCL Holding Владимира Лисина) в 2020 году составил около 15,4 млн т, сообщили “Ъ-Приволжье” в пресс-службе компании. Это на 8,6% выше по сравнению с уровнем прошлого года.

В компании учли как перевозки Волжского пароходства, так и Северо-Западного пароходства, которое вошло в состав АО в середине 2020 года.

Речной сухогрузный флот Волжского пароходства за год перевез 6,34 млн т грузов. Это на 6,4% выше по сравнению с уровнем предыдущего года. Морской сухогрузный флот (бывший флот Северо-Западного пароходства) увеличил грузоперевозки на 6,5%, до 5,27 млн т, нефтеналивной флот – на 15,7%, до 3,76 млн т грузов.