Нововоронежская АЭС обеспечила более 945 млн руб. дополнительной выручки в марте 2021 года

Фото: пресс-служба НВ АЭС

За март 2021 года Нововоронежская АЭС выработала свыше 2 млрд 796 млн кВтч электроэнергии. Дополнительная выручка от реализации электрической энергии и мощности в марте месяце составила 945 млн 237 тыс. рублей. При этом потребителям энергосистемы Центра России было передано более 2 млрд 613 млн кВтч электроэнергии.



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Объём электроэнергии, выработанной Нововоронежской АЭС за первый квартал 2021 года, составил свыше 7 млрд 884 млн кВтч.

Интересный факт: Электроэнергии, выработанной Нововоронежской АЭС за месяц, хватит, чтобы более месяца снабжать электричеством крупный индустриальный регион России. Например, Челябинскую область, ведущей отраслью которой является металлургия. По данным экспертов, в среднем этот регион потребляет более 3,5 млн кВтч электроэнергии.

«Выработка Нововоронежской АЭС за март 2021 года составила 13,78% от выработки всех АЭС России», - отметил главный инженер Нововоронежской АЭС Сергей Витковский.

В настоящее время на НВАЭС в работе находятся энергоблоки № № 4, 5 и 6, которые несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. На энергоблоке № 7 идёт планово-предупредительный ремонт.

Нововоронежская АЭС на 90% обеспечивает потребности Воронежской области в электроэнергии, снабжая электричеством свыше 20-ти крупных предприятий и более 2,3 млн жителей региона.

Радиационный фон на Нововоронежской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.