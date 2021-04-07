Увеличение водности рек выше прогнозируемых значений ожидают в Удмуртии

В Удмуртии ожидают увеличение водности рек выше прогнозируемых значений к концу следующей недели апреля. Это связано с продолжительными дождями с 9 по 11 апреля, а также с повышением температуры до +10..+15°С на следующей неделе, сообщает пресс-служба гидрометцентра республики.

Отметим, что на сегодняшний день наибольшее повышение уровней воды отмечается на реках средней и южной части республики. Значения повысились на 70-225 см от меженных значений, на северной части Удмуртии — до 50 см с начала месяца.