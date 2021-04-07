Совет при Минюсте рассмотрит четыре новые заявки на создание третейского суда

Минюст РФ опубликовал отчет о деятельности созданного при нем Совета по совершенствованию третейского разбирательства за 2020 год. В прошлом году в совет поступило лишь одно заявление на право осуществления функций постоянно действующего арбитражного учреждения (ПДАУ, ранее — третейский суд) от российской НКО. Однако из-за допущенных в документах нарушений заявление было возвращено. В связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса, проведение заседаний совета в 2020 году было приостановлено, но в текущем году они должны возобновиться.

Сейчас на рассмотрении в Минюсте находятся четыре заявки на право создания ПДАУ: от Российского газового общества и АНО «Правовой центр», а также от иностранных арбитражей — Сингапурского международного арбитражного центра и Международной торговой палаты. Они будут рассмотрены уже новым составом совета: в январе Минюст провел ротацию и сократил численность этого органа с 50 до 15 членов.

Анна Занина