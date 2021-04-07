Четырех жителей Кубани заподозрили в вовлечении женщины в запрещенную организацию «Свидетели Иеговы»

В Абинском районе Краснодарского края возбуждено уголовное дело в отношении четырех местных жителей в возрасте от 38 до 60 лет. В зависимости от роли и степени участия правоохранители подозревают их в участии в запрещенной в РФ религиозной организации «Свидетели Иеговы» (ч.2 ст.282.2 УК РФ) и в вовлечении местной жительницы в деятельность организации (ч.1.1 ст.282.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, подозреваемые возобновили деятельность организации в станице Холмской, которая ранее была ликвидирована. Мужчины проводили онлайн-лекции на основе экстремистской литературы, которую каждый из них хранил у себя. «Женщины, в свою очередь, вербовали местную жительницу стать участницей экстремистской организации»,— говорится в сообщении. Во время обысков в домах подозреваемых были изъяты документы и предметы, которые имеют отношению к уголовному делу.

Наталья Шинкарева