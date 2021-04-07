«Сотрудничество с Marvel — личная мечта Франсуа-Анри Беннамиаса»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, почему глава марки захотел сотрудничать с Marvel.

Какого нового партнерства ждешь от серьезного часового бренда? Такого, цены на часы которого начинаются с десятка тысяч долларов и взмывают ввысь к сотням тысяч и миллионам? С люксовым автомобильным брендом? С командой «Формулы-1»? Знаменитым современным художником?

Нет, нет и нет. Новое партнерство Audemars Piguet будет с Marvel. Кто-то может сказать, что люкс типа гольфа или Art Basel в истории независимого швейцарского бренда уже есть, как и то, что Audemars Piguet сейчас на таком подъеме, что в бутики выстраиваются очереди, а компания может позволить себе самые хулиганские маркетинговые ходы. И все это в принципе справедливо. Но главное, что партнерство с Marvel — личная мечта главы марки Франсуа-Анри Беннамиаса.

Любой, кто был в его кабинете в Ле-Брассю, это подтвердит. У Беннамиаса там комиксы, фигурки, плакаты. И герои Marvel в числе любимых наряду со «Звездными воинами». Мечта о партнерстве была у Франсуа-Анри 15 лет, а реализация ее началась с дружбы с одним из «Мстителей» — Доном Чидлом. Именно он в 2017-м написал в Marvel письмо с первой идеей партнерства. И вот случилось — ждем новых часов.