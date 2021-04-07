«Самый дорогой лот расположен в небоскребе “Москва-Сити”»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о районах Москвы, входящих в топ-3 по количеству лотов в реализации на первичном рынке.

Пресненский район — один из самых востребованных районов Москвы у клиентов сегментов дорогой недвижимости — это и бизнес-класс и премиальные объекты. Вместе с районом Хамовники они собирают более половины сделок в сегменте. При этом более 40% в границах Центрального округа столицы — это почти 700 квартир и апартаментов, представлено в реализации именно в Пресненском районе, посчитали эксперты компании Skolkovo Realty.

Всего на первичном рынке центра Москвы заявлено в экспозиции более полутора тысяч лотов. Самый дорогой из них расположен в небоскребе делового квартала «Москва-Сити» и оценивается в рекордные 2,6 млрд руб.

Вторую строчку по объему предложения занимает Басманный район. Здесь экспонируется 173 лота на первичном рынке. Средняя стоимость предложения в этой локации составляет около 25,5 млн руб., а средняя цена за квадратный метр достигает отметки в 330 тыс. руб. Эксперты компании Savills, кстати, относят Басманный район к числу самых доступных в сегменте высокобюджетной недвижимости.

Замыкает топ-3 районов по количеству лотов в реализации на первичном рынке Центрального округа города Арбат, в котором эксперты отмечают дефицит предложения от девелопертов в премиальном и люксовом сегментах. Здесь представлено 152 лота. Их средневзвешенная стоимость, по данным брокеров, составляет 110 млн руб. При этом средняя цена одного квадратного метра превышает сумму в 850 тыс. руб.