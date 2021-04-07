Росприроднадзор начал проверку из-за разлива химического вещества в Дзержинске

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия начало проверку по поводу появившейся информации о разливе неизвестного химического вещества в районе ОАО «Дзержинское Оргстекло». Ведомство сообщает, что проводятся необходимые контрольно-надзорные мероприятия и предварительная проверка фактов. Отобраны пробы разлившегося вещества.

Инспекторы пытаются установить причастных к происшествию. Решается вопрос о возбуждении административного расследования. По итогам проверки будет принято решение о дальнейших действиях ведомств и мерах реагирования.

Также на место происшествия выехали сотрудники регионального министерства экологии и природных ресурсов, а также управления экологии и лесного хозяйства администрации Дзержинска.

Ирина Андреева