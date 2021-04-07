Выручка белгородского «Приосколья» в 2020 году упала почти в три раза

По итогам 2020 года выручка белгородского АО «Приосколье» (головное юрлицо одноименного холдинга) в сравнении с 2019 годом сократилась 3,2 раза. Это следует из бухгалтерской отчетности компании.

В 2020 году выручка «Приосколья» составила 1,3 млрд руб., тогда как в 2019-м — 4,2 млрд руб. Чистая прибыль компании также сократилась — на 2,8 млрд руб., с 38,7 до 35,9 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», совладельцами АО «Приосколье» являются основатель холдинга Геннадий Бобрицкий (55%), ликвидированное местное ООО «Адра» (35%, беницифиар — зарегистрированное на Виргинских островах «Джи ай эн холдинг лимитед»), Роман Михедько (25%) и Елена Нода (20%).

Александр Прытков