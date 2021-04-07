Профессиональную команду по баскетболу 3 на 3 могут создать в Удмуртии

В Удмуртии могут создать профессиональную команду по баскетболу 3 на 3 (3х3) на базе клуба «Купол-Родники». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Отметим, что 8 и 9 апреля в Удмуртии впервые пройдут всероссийские соревнования по баскетболу 3х3 под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ). Мероприятие в Ижевске организовала федерация баскетбола «Удмуртия».

«Когда коллеги из РФБ неожиданно предложили нам принять седьмой тандем, мы с радостью согласились. Во-первых, для нас это возможность наработать опыт. Во-вторых, проработать вопрос о создании мужской и женской команд по баскетболу 3х3, чтобы в следующем сезоне заявиться на чемпионат и стать непосредственными участниками формата 3x3. Команда может быть создана на базе существующего клуба "Купол Родники". Это совместная работа и клуба, и Федерации, и бизнес-партнеров»,— отметил председатель федерации баскетбола «Удмуртия» Марат Зиятдинов.