Бывший чиновник краевого минспорта вернулся в ФК «Амкар»

Исполнительным директором пермского футбольного клуба «Амкар-Пермь» назначен Евгений Мелешин. Информация об этом содержится в «СПАРК-Интерфакс».

Ранее господин Мелешин работал старшим администратором прежнего ФК «Амкар». Позже перешел в краевое минспорта на должность начальника отдела развития спорта, в ноябре 2017 года покинул министерство.

Напомним, летом прошлого года власти региона решили возродить ФК «Амкар», который в 2018 году попал в банкротство. Бренд клуба был передан Академии игровых видов спорта Пермского края (100% в собственности минспорта Прикамья).

На прошлой неделе футбольный клуб был зарегистрирован как новое юрлицо — АНО «ФК „Амкар-Пермь“». По данным “Ъ-Прикамье”, единственным учредителем возрожденного клуба является академия. Президентом ФК вновь стал Валерий Чупраков, уже занимавший этот пост в 1994–2010 годах.